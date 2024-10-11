Köfteci Yusuf listede: Dönerde domuz eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimi listesini güncelledi. Köfte ve dönerde domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf da listeye dahil edildi. 280 şubeli restoran zinciri ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını ve numune alınırken teknik hatalar yapıldığı iddia edilmişti. İşte tüm detaylar…

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