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Köfteci Yusuf listede: Dönerde domuz eti kullanmışlar

Köfteci Yusuf listede: Dönerde domuz eti kullanmışlar

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 10:04
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimi listesini güncelledi. Köfte ve dönerde domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf da listeye dahil edildi. 280 şubeli restoran zinciri ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını ve numune alınırken teknik hatalar yapıldığı iddia edilmişti. İşte tüm detaylar…
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Köfteci Yusuf listede! Domuz eti kullanmışlar
Köfteci Yusuf listede! Domuz eti kullanmışlar
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