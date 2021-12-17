Kocaeli'de 3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte sahte içkinin üretildiği düzenek

Yurt genelinde ölümlere neden olan sahte içkiye karşı Emniyet güçlerinin operasyonları sürüyor. Kocaeli'de bir depoya yapılan baskında çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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