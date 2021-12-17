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Kocaeli'de 3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte sahte içkinin üretildiği düzenek

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 16:17
Yurt genelinde ölümlere neden olan sahte içkiye karşı Emniyet güçlerinin operasyonları sürüyor. Kocaeli'de bir depoya yapılan baskında çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek... 3 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ! İŞTE O DÜZENEK...
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3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
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