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Koalisyon seçimden sonra karışacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 18:13
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 6'lı koalisyonu dağıtan ve 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla geri dönen Meral Akşener, o günler yaşananları anlattı. CHP yandaşı medya tarafından linç edildiğini söyleyen Akşener, "Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı. Kırgınlıkları olduğunu ifade eden Akşener, seçimden sonrasını işaret ederek, "Ortalık karışacak" imasında bulundu. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Ak Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan ile detaylandırdık.
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