KKTC'de yenidoğan skandalı! A Haber skandalın yaşandığı hastanede

"Yenidoğan Çetesi" skandalı Türkiye'nin gündemini sarsarken KKTC'de de "yenidoğan yoğun bakım" gündeme oturdu. Lefkoşa'da yoğun bakım ünitesinde bulunan bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebek ise entübe edildi. Son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan aktardı.

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