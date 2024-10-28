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KKTC'de yenidoğan skandalı! A Haber skandalın yaşandığı hastanede

KKTC'de yenidoğan skandalı! A Haber skandalın yaşandığı hastanede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 10:26
"Yenidoğan Çetesi" skandalı Türkiye'nin gündemini sarsarken KKTC'de de "yenidoğan yoğun bakım" gündeme oturdu. Lefkoşa'da yoğun bakım ünitesinde bulunan bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebek ise entübe edildi. Son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan aktardı.
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