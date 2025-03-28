KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı.Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, 'Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. ' dedi.

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