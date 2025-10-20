KKTC seçimi Rum kesimi ve Atina’da nasıl yankılandı?

20 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 16:25
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 9'uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Oyların yüzde 62,76'sını alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. "Türkiye ile yakın ilişkilerin güçlenerek süreceğini" vurgulayan Erhürman, seçim zaferini kutlayan Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti. Peki, KKTC'deki seçim sonuçları Rum kesiminde ve Yunanistan'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.
