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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber'de: Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber'de: Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor

Mehmet Karataş
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Giriş: 02.09.2024 14:03
LGBT destekçisi Netflix, Famagusta isimli yeni bir dizi ile Türkiye'ye yönelik kara propaganda başlattı. Dizide Türk askerine iftira atıldı Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterilmek istendi. A Haber’e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil. Dizinin aksine Türklere imha yapıldı köylerimiz yakıldı.” dedi.
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Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor
"Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor"
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