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13.10.2019

KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Barış Pınarı' harekatında görev yapan Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, "Allah Mehmetçiğimizi her şeyden korusun" dedi. İşte Tatar'ın o açıklamaları...

KKTC'de bir açılışa katılan ve burada açıklamalarda bulunan Başbakan Tatar, "Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinen Başbakan Tatar, şunları kaydetti
Doğu Akdeniz'de şu anda Yavuz sondaj gemimizin çalışmalarını merakla izliyoruz. Oradan verilen mesaj Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Doğu Akdeniz'de 80 milyonun hakları vardır. KKTC'nin hakları vardır. Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalar milletimizin bekası için hak ve çıkarlarımızın korunması için yapılan kutsal görevdir.

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