KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan A Haber canlı yayınında Mustafa Akıncı'ya tepki |Video

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı' harekatı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı hakkındaki skandal açıklamalarına KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Tatar, “Akıncı'nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı'nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır” ifadelerini kullandı. İşte Tatar'ın A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

KKTC'de birçok siyasetçi ve vatandaş Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki gösterdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaparak, Genel Başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Parti Meclisini Akıncı'nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere yarın saat 17.00'de olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Başbakan Tatar, "Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 4 gün sessiz kaldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazdıklarını üzüntü ve hayretler içerisinde okuduğunu kaydeden Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye'ye güvenmekte ve Türkiye'nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir. Halkımız, Türkiye'nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır. Kıbrıs Türkü ekranları başında Suriye harekatını yakından izlemekte, büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmektedir. Dolayısıyla Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye'ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz. Bir kere Sayın Akıncı'nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı'nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır."

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapmasının kabul edilemez bir tutum olduğuna dikkati çekti.

"ALLAH TÜRKİYE'MİZ VE KKTC'NİN YARDIMCISI OLSUN"

Akıncı'nın gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin çok hassas bir dönemden geçerken duyarlı ve dikkatli olacağı yerde yaptığı açıklamayla Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağladığını ifade eden Tatar, "UBP ve hükümet adına Sayın Akıncı'yı bu tutumundan dolayı kınıyor, aklı selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Suriye'deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye'miz ve KKTC'nin yardımcısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLAN O SÖZLER

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu söylemişti. Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.