25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Yunanistan'a sert eleştiri ve AB'ye flaş çağrı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Yunanistan'a sert eleştiri ve AB'ye flaş çağrı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2020 00:21
Güncelleme:25.08.2020 00:26
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdenizde yaşananları ve Yunanistan'ın saldırgan tutumunu A Haber canlı yayınına katılarak değerlendirdi. Özersay, “Yunanistan’ın NAVTEX kararı gerçeklerle bağdaşmıyor” dedi. Yunan tarafını sert bir dille eleştiren Özersay, ülkeyi iyi niyetli davranmamakla suçladı. AB’ye çağrıda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı, AB, Bölgede istikrar istiyorsa adaletli davranmalı” mesajını verdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve Yunanistan'ın saldırgan tutumunu A Haber canlı yayınına katılarak değerlendirdi.

Özersay, "Yunanistan'ın NAVTEX kararı gerçeklerle bağdaşmıyor" dedi. Yunan tarafını sert bir dille eleştiren Özersay, ülkeyi iyi niyetli davranmamakla suçladı.

AB'ye çağrıda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı, "AB, Bölgede istikrar istiyorsa adaletli davranmalı" mesajını verdi.

Yunanistan ve Güney Rum yönetiminin çağrısı ile hareket eden Fransa'yı da topa tutan Özersoy, "Fransa'nın davranışları BM hukuku ile uyuşmuyor" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın adaları karalar ile bir tuttuğunu ifade eden Özersay, "Attıkları adımlar uluslararası hukuka da aykırı" dedi.

Bu bağlamda Özersay, bu yaşananlar çerçevesinde, "Türkiye ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

KKTC'den Yunanistan'a eleştiri ve AB'ye çağrı
KKTC'den Yunanistan'a eleştiri ve AB'ye çağrı
İletişim Başkanlığı'ndan Kızıl Elma marşı
İletişim Başkanlığı'ndan Kızıl Elma marşı
Başkan Erdoğan’ın o sözleri Yunan basınında ses getirdi
Başkan Erdoğan’ın o sözleri Yunan basınında ses getirdi
Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya
"Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya"
Başkan Erdoğan: Ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz
Başkan Erdoğan: Ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz
Zulalı araca operasyon! 12 kilo...
Zulalı araca operasyon! 12 kilo...
Zırvanın arkasına saklandılar
"Zırvanın arkasına saklandılar"
Başkan Erdoğan'dan sel felaketiyle ilgili flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan sel felaketiyle ilgili flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan: Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar...
Başkan Erdoğan: Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar...
Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
Akdeniz'deki NAVTEX restleşmesi çatışmaya döner mi?
Akdeniz'deki NAVTEX restleşmesi çatışmaya döner mi?
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi
Daha Fazla Video Göster