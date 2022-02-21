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Kıyak memuriyet İçişleri Bakanlığı’na takıldı! Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan 7 yılda 5 ayda yalnızca 60 gün işe gitmiş

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 10:36
Çankaya Belediyesi'nde memur olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında işe gitmeden maaş aldığı iddialarına ilişkin müfettiş incelemesi tamamlandı. 7 yıl 5 aylık sürede yalnızca 60 gün işe gittiği tespit edilen candan ve 9 belediye personeli hakkında soruşturma izni verildi.
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