Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu paylaştı. Bu kapsamda kolluk birimlerinde yapılan denetimlerde 22 bin 810 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği belirlendi. İhlal yapan vatandaşlar cezadan kaçamadı.

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