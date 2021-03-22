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Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

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Giriş: 22.03.2021 12:17
Güncelleme:22.03.2021 12:23
İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu paylaştı. Bu kapsamda kolluk birimlerinde yapılan denetimlerde 22 bin 810 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği belirlendi. İhlal yapan vatandaşlar cezadan kaçamadı.
22 bin 810 kişiye adli işlem uygulandı 22 BİN 810 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
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