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Kısıtlamasız ikinci hafta sonu! İstanbul ve Edirne’de son durum ne?
İlk hafta İstanbullular sahillere ve Belgrad Ormanı'na akın etmişti. Piknik yapanlar vardı. Peki kısıtlamasız ikinci cumartesi nasıl geçiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Çok yüksek riskli illerde alınan tedbirler üst düzeyde. Edirne'de o illerden biri. A Haber muhabiri Filiz Uçan Edirne'den son gelişmeleri aktardı.