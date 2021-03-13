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Kısıtlamasız ikinci hafta sonu! İstanbul ve Edirne’de son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 10:14
Güncelleme:13.03.2021 10:14
İlk hafta İstanbullular sahillere ve Belgrad Ormanı'na akın etmişti. Piknik yapanlar vardı. Peki  kısıtlamasız ikinci cumartesi nasıl geçiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Çok yüksek riskli illerde alınan tedbirler üst düzeyde. Edirne'de o illerden biri. A Haber muhabiri Filiz Uçan Edirne'den son gelişmeleri aktardı.
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