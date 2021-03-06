Kısıtlamalar geri gelir mi? Prof. Dr. Alper Şener'den A Haber canlı yayınında mutant virüs ve maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin 27 Şubat - 05 Mart tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka artış oranlarını açıkladı. Son açıklanan vakalara göre İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde artış gözlemlendi. Peki bu açıklanan veriler ne anlama geliyor? Kaldırılan kısıtlamalar geri gelir mi? Vaka artış oranlarında mutasyona uğramış olan virüsün etkisi nedir? Tüm bu sorulara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

81 ilin en güncel 100 bin kişide vaka oranları açıklandı. Peki bu veriler ne anlama geliyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan verileri A Haber canlı yayınında yorumladı.

Verilere genel olarak bakıldığında iyiye bir gidiş olmadığını ifade eden Şener, bu sonuçların riskli olduğunu ifade etti ve kaldırılan kısıtlamaların kaldırılabileceği sinyalini verdiğini söyledi.

ÇİFT MASKE VE MUTANT VİRÜS UYARISI

İngiltere mutantının yüzde 30-40 oranında daha fazla bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Şener, virüsten korunma kurallarının ise değişmediğini halen maske, mesafe ve hijyenin önemini koruduğunu söyledi. Şener, özellikle kapalı alanda çift maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.