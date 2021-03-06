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Kısıtlamalar geri gelir mi? Prof. Dr. Alper Şener'den A Haber canlı yayınında mutant virüs ve maske uyarısı
81 ilin en güncel 100 bin kişide vaka oranları açıklandı. Peki bu veriler ne anlama geliyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan verileri A Haber canlı yayınında yorumladı.
Verilere genel olarak bakıldığında iyiye bir gidiş olmadığını ifade eden Şener, bu sonuçların riskli olduğunu ifade etti ve kaldırılan kısıtlamaların kaldırılabileceği sinyalini verdiğini söyledi.
ÇİFT MASKE VE MUTANT VİRÜS UYARISI
İngiltere mutantının yüzde 30-40 oranında daha fazla bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Şener, virüsten korunma kurallarının ise değişmediğini halen maske, mesafe ve hijyenin önemini koruduğunu söyledi. Şener, özellikle kapalı alanda çift maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.