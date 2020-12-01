Bugünden itibaren zorunlu! Araç sahipleri dikkat

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Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Cezası ne kadar? 1 Aralık 2020 itibariyle artık zorunlu

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Giriş: 01.12.2020 14:09
Güncelleme:01.12.2020 14:15
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Trafik polis ekipleri denetlemelerini bugün itibariyle sıklaştırdı. Peki kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile denetim yaptı. Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.

Kış lastiklerinin artı 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip olduğunu anlatan Şeker, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Yasa, zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyor. Ancak araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

2020 2021 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

2020 - 2021 yılları içerisinde kış lastiği uygulamasına uymayan sürücüler 776 TL para cezasına çarptırılacak.

HANGİ ARAÇLARIN KIŞ LASTİĞİ TAKMASI ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin kış lastiği takması zorunlu tutuluyor.

Buna ek olarak yukarıda belirtilen araçların seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerinde kış lastikleri ile değiştirilmesi gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık itibariyle geçerli | Peki hangi araçlarda kış lastiği zorunluluğu var? Cezası ne kadar? ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! 1 ARALIK İTİBARİYLE GEÇERLİ | PEKİ HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU VAR? CEZASI NE KADAR?

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