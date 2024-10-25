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Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ramazan Aktaş öldürüldü

Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ramazan Aktaş öldürüldü

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 10:12
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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