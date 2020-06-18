Kırmızı bültenle aranan ve İzmir'de yakalanan teröristle ilgili flaş CHP detayı |Video

DHKP-C terör örgütünün para kasası olduğu tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan M.S.D. isimli kıskıvrak yakalandı. Terör örgütü üyesi ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yakalanan DHKP-C’li teröristin CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu iddia edildi. Peki operasyonun perde arkasında neler yaşandı? Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Ünlü, yakalanan teröristin hakkında kesinleşmiş 6 yıl cezası olduğunu ve firari konumda da olduğunu söyledi. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan M.S.D.'nin CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu söyledi.

DHKP-C terör örgütünün para kasası olduğu tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan M.S.D. isimli kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü üyesi ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Yakalanan DHKP-C'li teröristin CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu iddia edildi. Peki operasyonun perde arkasında neler yaşandı? Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Ünlü, yakalanan teröristin hakkında kesinleşmiş 6 yıl cezası olduğunu ve firari konumda da olduğunu söyledi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan M.S.D.'nin CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu söyledi.