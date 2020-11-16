İstanbul'da barajların son durumu ne?

Son dakika haberi... İstanbul barajlarındaki doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Peki barajlardaki son durum ne? Detayları A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

İstanbul barajları alarm veriyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Birpınar'ın bir paylaşımı vardı. Birpınar da vurgu yaparak, 'Ciddi bir alarm söz konusu' demişti.

Nedeni ise son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranları seviyeleri yaşanıyor şu anda. İstanbul çok fazla yağış almadı. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle çok fazla su tüketimi oldu. İstanbul'un 9 barajındaki ortalama doluluk oranı yüzde 27.

İstanbul'a şehir dışında Melen Çayı'ndan gelen bir su da var. Ama işte yüzde 27'lere kadar düşmesi uzmanlara göre ciddi bir alarm demek. Ve bunun sağlık boyutu da var. Dip suyunun ortaya çıkmasıyla mikroorganizmalar da ortaya çıkıyor.Bu da çeşitli hastalıklara neden oluyor.