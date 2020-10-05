İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları 35,7'ye kadar geriledi

KENTE DÜN VERİLEN SU MİKTARI 3 MİLYON 88 BİN METREKÜP OLDU



İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.