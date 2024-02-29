Kirli düşüncelerini daha fazla saklayamadı! CHP'li Ekrem İmamoğlu kendini tarif etti: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine 1 Nisan'da CHP Kurultay'ında koltuk peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde bir mitingde yaptığı konuşmada CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu. Konuşmasında bilinçaltını dışa vuran İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullandı.

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