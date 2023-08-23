Kırım'da S-400 sisteminin imha anı! Ukrayna: Rusya'ya ait S-400 füze savunma sistemi imha edildi

Ukrayna Kırım'da Rusya'ya ait S-400 füze savunma sistemi imha edildiğini duyurdu. S-400'lerin imha edilme görüntüsü de paylaşıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Kırım'daki Olenevka Köyü yakınlarında Rusya'ya ait uzun ve orta menzilli S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin, sisteme yerleştirilen füzelerin ve orada bulunan askerlerin yok edildiğini belirtti.

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