Kira için yeni dönem! Arabulucu uyuşmazlıkları 1 ayda çözecek

1 Eylül'den itibaren başlayacak uygulamayla arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak. Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor.

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