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Kilise saldırısında yeni görüntüler ilk kez A Haber'de!

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Giriş: 04.02.2024 22:36
Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çok özel görüntülere A Haber ulaştı.
Kilise saldırısında yeni görüntüler!
Kilise saldırısında yeni görüntüler!
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