Kilise saldırısı nasıl gerçekleşti? Talimatları kim verdi? Yeni detaylar ilk kez A Haber'de

İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı ile ilgili çok özel bilgilere ulaşıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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