01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarını Cemil Bayık mı yazıyor! PKK'dan bir destek açıklaması daha! Kandil'in gölgesinde adım adım 14 Mayıs hezimetine doğru
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken 7'li koalisyon PKK'nın desteğiyle halkın karşısına çıkıp oy istiyor. Dağ kadrosunun sözde elebaşları muhalif parti liderlerinden bile daha çok çalışarak Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu. Her gün yeni bir açıklama yapan PKK elebaşları, tam olarak Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle aynı doğrultuda ifadeler kullanıyorlar. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, muhalefete oy isterken, Alevi kartından tutun kuru soğan edebiyatına kadar tamamen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan sözlere paralel açıklamalarda bulundu.