18 Nisan 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" sessizliği! "Kandil'in adayı mısınız?" sorusuna net cevap veremedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe gelen destek açıklamaları gündemdi. Kılıçdaorğlu İzmir'de bir programa katıldı ve orada kendisine açık açık "Kandil'in adayı mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu önce güldü sonra da soruyu geçiştirdi. Konuştuğu süre boyunca bir kez bile "PKK terör örgütü" diyemedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyona Frankeştayn benzetmesi yaptı. Başkan Erdoğan, “Birbirini idare edemeyen 7'li 85 milyonu nasıl yönetecek?” dedi. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.