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Kılıçdaroğlu'nun "intihar" iddiasına aileden sert tepki: CHP benim ve ailemin gururuyla oynamasın

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Giriş: 12.11.2020 11:53
Güncelleme:12.11.2020 11:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Diyarbakır Silvan'da intihar eden gençlerle ilgili iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İntiharların nedenini araştırdık, raporladık. hepsinin nedeni ekonomik sorunlar" dedi. Söz konusu iddiaya ailelerin tepkisi gecikmedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun öne sürüdüğü gerçek dışı iddiaların perde arkası...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Diyarbakır Silvan'da intihar eden gençlerle ilgili iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İntiharların nedenini araştırdık, raporladık. hepsinin nedeni ekonomik sorunlar" dedi. Söz konusu iddiaya ailelerin tepkisi gecikmedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun öne sürüdüğü gerçek dışı iddiaların perde arkası...

Evlatlarını kaybeden Yavuz ailesi, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "İntihar edenlerin tamamının ekonomik ve sosyal sorunları var." ifadelerine aileden "açlıktan ölmüş falan filan kesinlikle öyle bir şey yok." yanıtı geldi.

GURURUMLA OYNAMASIN!

Kılıçdaroğlu intiharların nedeni "ekonomik" dedi. İddianın muhatabı aileler tepki gösterdi. Baba "Benim gururumla kimse oynmasın, ben aç değilim." ifadelerini kullandı. Muhtar ise "Açlıktan intihar ediyorlar algısı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anne: Ailede üç kişi çalışıyorduk. Evladımıza bakıyorduk. Aç bırakmadık. Ona zulüm yapmadık. Psikolojik sorunları vardı. Herkes biliyor, onla ilgileniyorduk. Herkes biliyor. Evladımız hastaydı. CHP buraya geldi. Babasıyla görüştüler. Demişler ki açlıktan dolayı intihar etmiş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Çok şükür evimizde ekmek var. Aç değiliz. Kim bize bu açlık sözünü yakıştırdıysa çok üzüldük, rahatsız olduk.

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