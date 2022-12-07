07 Aralık 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteriyor. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini izledi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör O'dur.” ifadelerini kullanıldı. Ömer Çelik CHP’nin vizyon belgesiyle ilgili olarak da, “Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık.” dedi.