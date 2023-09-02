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Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken hamle: Kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı! “Zavallı kanı bozuk” demişti

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Giriş: 02.09.2023 11:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Zavallı, kanı bozuk, hain” diyen Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olması için imza attı. Kılıçdaroğlu’nun kararı CHP cephesinde tepkiyle karşılanırken bir dönem verdiği milliyetçi ve muhafazakar pozlarını yeniden akıllara getirdi. Hezimete uğradığı seçim döneminde muhafazakar kesime rol kesen Kılıçdaroğlu, yeni danışmanının paylaşımları gündem oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP'li Eren Erdem ise böyle bir atamanın olmadığını iddia etti. Erdem'e yanıt CHP yandaşı Şaban Sevinç'ten geldi. Sevinç, Yaman ile konuştuğunu belirterek, "Görevden alınmadığını, istifa etmediğini ve etmeyi de düşünmediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yaman'ın atanmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı belge de ortaya çktı.
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