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05.03.2020
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor | Video
Son dakika haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.
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