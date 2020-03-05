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05.03.2020

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor | Video

Son dakika haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

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