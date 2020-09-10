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Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması! Bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

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Giriş: 10.09.2020 16:52
Güncelleme:10.09.2020 17:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm dünyada yeniden yükseliş trendine geçen Covid-19 virüsü ile ilgili güldüren açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, korona virüsle mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi sunduğunu belirterek, “ Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin” dedi. CHP Liderinin bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Covid-19 virüsü yeniden yükseliş trendine girerken birçok siyasetçinin de bu hastalığa yakalanması siyasetçilerin de gündemine bu virüsün yeniden girmesine sebep oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Korona virüsile ilgili son sözleri sosyal medyada hayli ilgi gördü. Hükümete Korona ile ilgili "akıl ve mantık" önerisinde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu öneri ile gülümsetti.

Kılıçdaroğlu, "Bir salgın var mı, var. Bütün dünyada var… Yine akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne geçecek engelleri alacaksın. Akıl var mantık var… İkincisi ise hastalık bütün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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