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Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu! İşte görmezden geldiği mega yapılar
CHP Olağan Genel Kurulu'nda skandallarla dolu bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendini küçük düşürdü. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan onca mega yapıları görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'harcanan paralar nerede' diye sorarak akıl tutulması yaşadığını kamuoyuna bir kez daha gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği o yapılar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 15:41
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