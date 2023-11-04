Kılıçdaroğlu’ndan koalisyon liderlerine bombardıman: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

Son seçim sonrası parçalanan koalisyonun liderlerine ağır yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi. Ayrıca Bay Bay Kelam'in sözlerinden "değişim" isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da nasibini aldı. İşte detaylar...