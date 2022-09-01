02 Eylül 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu'ndan art arda HDP itirafları! 'Size oy verdiler' denilince 'evet' dedi ortak aday için de onay verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, HDP ile ittifaklarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen, "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" ifadelerine "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP'yi şeytanlaştırmadıklarını söyledi. HDP ile her türlü iş birliği yapabileceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün partilerle görüşüyoruz, kucaklaşıyoruz" diye konuştu.