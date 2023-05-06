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Kılıçdaroğlu’ndan 10 yıl sonra 17/25 Aralık itirafı: Erdoğan’a sahte ses kayıtları yaptılar

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 09:20
7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağı iddiasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a 17-25 Aralık sürecinde de "deep fake" ile sahte ses kayıtları yaptılar." dedi. Böylece 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu doğruladı. Oysa Kılıçdaroğlu, o dönem ses kayıtlarının doğru olduğunu savunmuş, "Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım" demişti.
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