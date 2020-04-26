26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.04.2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahını fotoğraflaması talimatını partisinin verdiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Kaftancıoğlu’nun zıttı açıklamalarda bulunarak, “Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme yok” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamalarda bulunması “Hanginiz yalancısınız?” dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kılıçdaroğlu'ndan ihale yalanı!
Kılıçdaroğlu'ndan ihale yalanı!
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
Bill Gates – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
Bill Gates – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Alevilerden İBB'ye tepki!
Alevilerden İBB'ye tepki!
Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim?
Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim?
AK Parti'den teröriste sahip çıkan CHP'ye tepki!
AK Parti'den teröriste sahip çıkan CHP'ye tepki!
'CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?'
'CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?'
Batı ölüme terk ediyor Türkiye sahip çıkıyor
Batı ölüme terk ediyor Türkiye sahip çıkıyor
Türkiye Ortadoğu ve Afrika'da nasıl oyun bozdu?
Türkiye Ortadoğu ve Afrika'da nasıl oyun bozdu?
Daha Fazla Video Göster