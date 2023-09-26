Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi ile ne görüştü? CHP’de bayrak kaldırtma krizi yaşanmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek bir röportaj öncesi salonda bulunan Türk bayraklarını kaldırtmış bu da tepki ile karşılanmıştı. Ana muhalefet lideri o danışman ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Gündemde Kurultay hazırlığı ve yaklaşan yerel seçimler vardı.

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