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Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi ile ne görüştü? CHP’de bayrak kaldırtma krizi yaşanmıştı

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Giriş: 26.09.2023 15:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek bir röportaj öncesi salonda bulunan Türk bayraklarını kaldırtmış bu da tepki ile karşılanmıştı. Ana muhalefet lideri o danışman ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Gündemde Kurultay hazırlığı ve yaklaşan yerel seçimler vardı.
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