13 Mart 2023, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu neden IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK’nın Millet İttifakı’na desteği ne anlama geliyor?
Deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım için borçlanmayı savundu. Millet İttifakı’nın yani 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda uluslararası para fonu yani IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi. Öte yandan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı 6’lı koalisyona destek verdi. Muhalefete akıl veren PKK’lı terörist Karasu, HDP ile ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayını katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan değerlendirdi.