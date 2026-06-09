Kılıçdaroğlu toplantı öncesi vekillere ne söyledi? CHP'de disiplin ve kurultay mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan gerginlik ve parti içindeki tartışmalar nedeniyle grup toplantısını son anda CHP Genel Merkezi'ne taşıdı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar, CHP'deki kurultay ve yönetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu, parti içinde yaşanan gerilimlere ilişkin sert açıklamalarda bulunurken, disiplin sürecinin işletileceğini ve "kirli siyaset" olarak nitelendirdiği uygulamalara izin vermeyeceğini söyledi.