29 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu kaybetti, CHP karıştı! Aslı Baykal: Diktatör Kemal
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle çıktığı seçimden sonra CHP’de işler karıştı, dün gece parti önüne gelip istifa isteyen seçmenler partililer tarafından darp edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal seçimde başarılı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu’na isyan etti. Aslı Baykal, “Diktatör kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır.” dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "onurunuzla istifa ediniz" ifadelerini kullandı. CHP’deki son durum A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.