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31.01.2020

Kılıçdaroğlu açıklama yaparken deprem oldu! İşte o anlar |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun belediye binasında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. O anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi.

Konuşmasının hemen başında yaşanan depremin ardından Kılıçdaroğlu, artçı sarsıntıların olabileceğini, deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

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