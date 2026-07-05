Rusya'dan Bilal Erdoğan'a Etnospor çağrısı

Türkiye ile Rusya arasındaki turizm ve kültür köprülerine bir yenisi daha eklendi; Türk Hava Yolları iştiraki AJet, Ankara ile Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg arasında doğrudan uçuşları başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ilk uçağın St. Petersburg'da geleneksel müzik ve törenlerle karşılandığı programda, St Petersburg Dış İlişkiler Komitesi Temsilcisi Apollinariya Sergeyevna Avrutina, Bilal Erdoğan’ın Rusya’da çok sevildiğini vurgulayarak Etnospor’un St. Petersburg’da geliştirilmesi için iş birliği çağrısında bulundu.