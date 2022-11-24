25 Kasım 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak? CHP'li isim duyurdu: Adaylığı için mesaj verecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet seferlerini ardından "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" demişti. CHP liderinin 'adaylığını açıklayacağı' iddia edilirken, geçtiğimiz gün tarih revize edildi. Bu kez Aralık ayını işaret eden Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ise merak konusu oldu. CHP'ye yakın isimler ve parti tarafından fonlanan basın organları, Kılıçdaroğlu'nun 'bir vizyon belgesi' açıklayacağını ve bununla da adaylığını ilan edeceğini öne sürdü.