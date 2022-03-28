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Kiev semalarında füze izleri! Başkentte neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 15:24
Güncelleme:28.03.2022 15:24
Müzakere masası İstanbul'da kurulacak. Tüm gözler barış için atılacak adımlara çevrilirken öğle saatlerinde Kiev semalarında füze izleri görüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 33. gününe girerken başken Kiev’de neler oluyor? Füze izleri ne anlama geliyor? Detayları A Haber Mert Hacıalioğlu aktardı. Başken Kiev’de sirenlerin tekrar çalmaya başladığını belirten Mert Hacıalioğlu, “Kiev semalarında füze izleri görüldü. Oldukça yakın bir noktaya atış yapıldı. Dün geceden beri Kiev çevresi bombalanıyor. İrpin çatışmaların yaşandığı bölge ve o noktaya doğru bir füze gitti. Kiev’de araç trafiği de oldukça sakinleşti.” dedi.
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