20 Temmuz 2023, Perşembe
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açılıyor! İlk iniş Başkan Erdoğan'dan
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.10 sıralarında KKTC'ye indi. Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayadı.