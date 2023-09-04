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Kerkük'te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 12:51
Irak'ın kuzeyinde, Kerkük kenti karıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Barzani, olaylar için tehlikeli yorumunu yaptı. Kerkük'te tansiyon neden yükseldi? Olaylar nereye varır? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kerkükte neler oluyor? KERKÜK'TE NELER OLUYOR?

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