Kerkük'te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Irak'ın kuzeyinde, Kerkük kenti karıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Barzani, olaylar için tehlikeli yorumunu yaptı. Kerkük'te tansiyon neden yükseldi? Olaylar nereye varır? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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