04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kerkük'te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Kerkük'te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Irak'ın kuzeyinde, Kerkük kenti karıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Barzani, olaylar için tehlikeli yorumunu yaptı. Kerkük'te tansiyon neden yükseldi? Olaylar nereye varır? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 12:52
  • 1
  • 15
Kerkük’te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük, bir kez daha kaosa sürüklenmek istedi. Çatışmalar yaşandı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi, can kayıpları yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kerkük’te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Olayların fitilini ise Irak ordusuna ait karargah binasının bölgesel kürt yönetimi'nde iktidardaki KDP'ye verilmek istenmesi ateşledi.

  • 3
  • 15
Kerkük’te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Yüzlerce Kerküklü Türkmen ve Arap, karargah önünde çadır kurup nöbet tuttu. Kerkük-Erbil karayolunu trafiğe kapattı.

  • 4
  • 15
Kerkük’te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

KDP destekçisi gruplar ise Kerkük-Erbil karayolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi. Lastik yakan göstericiler bazı yolları kapattı.

  • 5
  • 15
Kerkük’te neler oluyor? Tansiyon neden yükseldi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

Çıkan olaylarda hayatını kaybedenler oldu çok sayıda kişi yaralandı.