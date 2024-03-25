"Kent uzlaşısı" şimdi de Adana'da mı? DEM'li Ali Bozan'dan flaş iddia: CHP'li Zeydan Karalar DEM lehine adaylıktan çekiliyor mu?

Yerel seçimlere 6 gün kala Adana'da DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan flaş bir iddia geldi. CHP ile DEM arasında "Kent Uzlaşısı" adı altında birçok ilde ittifak yapılırken; Bozan, Adana'da Zeydan Karalar da dahil olmak üzere CHP'li adayların Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çukurova'da DEM lehine çekileceğini söyledi.

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