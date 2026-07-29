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Kenan Işık vefatının yıl dönümünde anılıyor

Beyin kanaması sonucu 10 yıl komada kalan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, geçen yıl 76 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının yıl dönümünde Kenan Işık'ı rahmetle anıyoruz.

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