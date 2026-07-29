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Giriş Tarihi:
29 Temmuz 2026 09:21
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kenan Işık vefatının yıl dönümünde anılıyor
Beyin kanaması sonucu 10 yıl komada kalan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, geçen yıl 76 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının yıl dönümünde Kenan Işık'ı rahmetle anıyoruz.
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