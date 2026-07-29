Denizli'nin tescilli Kale biberinde hasat başladı üreticiler yeni sezon ürünlerini topluyor

Denizli'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Kale biberinde hasat sezonu başladı. Üreticiler, Demirciler Mahallesi'nde yetiştirilen tescilli biberin yeni dönem ürünlerini toplamaya başladı. Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun, bölgede yetiştirilen biber çeşitleri ve bu yılki hasat sürecine ilişkin bilgiler verdi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Köksal Kılınç, Denizli'deki hasat çalışmalarını yerinden aktardı.